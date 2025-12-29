［韓流］２６年もＫ―ＰＯＰ人気続くか　ＢＴＳ活動再開など期待集まる

【ソウル聯合ニュース】２０２６年のＫ―ＰＯＰ市場はＢＴＳ（防弾少年団）、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）などスーパースターのニューアルバムリリースをばねに世界的なヒットを狙う。また、今年デビューした新人グループが新譜を発表し、Ｋ―ＰＯＰ人気を支えることになりそうだ。

◇ＢＴＳなど活動再開へ ＢＩＧＢＡＮＧはデビュー２０周年

Ｋ―ＰＯＰを代表するグループ、ＢＴＳ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ、ＥＸＯ（エクソ）は２６年に久々にアルバムをリリースする予定だ。

今年メンバー全員の兵役が終了したＢＴＳは来春、ニューアルバムをリリースし、大規模なワールドツアーを開催する。ＢＴＳのアルバム発売（ライブアルバムを除く）は２２年のアルバム「Ｐｒｏｏｆ」以来、４年ぶりとなる。ツアー開催は２１年から２２年にかけて開いた「ＢＴＳ ＰＥＲＭＩＳＳＩＯＮ ＴＯ ＤＡＮＣＥ ＯＮ ＳＴＡＧＥ」が最後だった。

メンバーは今夏から米国でニューアルバムの制作を行い、最近は韓国でコンサートの練習に励んでいる。

ＢＴＳは先ごろ、メンバー７人全員がそろってファンコミュニティープラットフォーム「Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）」でライブ配信を行い、「２０２６年はＢＴＳの年にしましょう」と意気込みを見せた。ニューアルバムについては、数カ月前にレコーディングを終え、その後も修正を続けたと報告した。

ＢＬＡＣＫＰＩＮＫも２６年上半期にリリースするニューアルバムの仕上げ作業に余念がない。今年７月にシングル「ＪＵＭＰ」を発表したが、アルバムのリリースは２２年９月発売のセカンドフルアルバム「Ｂｏｒｎ Ｐｉｎｋ」以来、４年ぶりとなる。

メンバーのロゼと世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「ＡＰＴ．」は来年２月に授賞式が開かれる米グラミー賞の「最優秀楽曲賞」「最優秀レコード賞」など３部門にノミネートされた。

ＥＸＯは来月１９日に８枚目のフルアルバム「ＲＥＶＥＲＸＥ」をリリースする。アルバムリリースは２年半ぶりとなる。同アルバムを引っさげての活動は、メンバーのうちスホ、チャンヨル、Ｄ．Ｏ．（ディオ）、カイ、セフン、レイの６人で行う。

ＥＸＯは今年９月にセフンを最後に韓国人メンバーの兵役が終了した。今月開催したファンミーティングでは「今後、さらに素敵な姿で皆さんのもとを絶え間なく訪れたいです」とし、「２０２６年をＥＸＯでいっぱいにできるよう努力します」と意気込みを語った。

来年デビュー２０周年を迎えるＢＩＧＢＡＮＧ（ビッグバン）もグループ活動を再開する。来年４月に開催される米最大級の野外音楽フェスティバル「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」への出演が決まっている。

メンバーのＧ－ＤＲＡＧＯＮ（ジードラゴン）は今月開いたソロコンサートで「２０歳を迎えるＢＩＧＢＡＮＧの成人式を準備しています」と語った。

◇今年は伸び悩んだＫ―ＰＯＰ 来年は巻き返しなるか

Ｋ―ＰＯＰの代表的グループの復帰がうれしいニュースとなっているのは今年のＫ―ＰＯＰ市場が右肩下がりだったためだ。

韓国音楽コンテンツ協会運営の音楽チャート「サークルチャート」の音楽専門データジャーナリスト、キム・ジヌ氏の分析によると、今年（第５０週現在、以下同）のＫ―ＰＯＰのフィジカルアルバムの売上枚数（サークルチャート１～４００位）は計８５７２万枚で、前年同期比約７．５％減少した。また、今年の累計売上枚数が１００万枚を超えた歌手は２３組で前年より１組減った。

男性歌手の売上枚数が前年比約１９０万枚減少したのに対し、女性歌手の売上枚数は同５３０万枚減少し、女性グループの不振が目立った。

今年、累計売上枚数１００万枚を超えた女性歌手はＩＶＥ（アイブ）、ａｅｓｐａ（エスパ）、ＮＭＩＸＸ（エンミックス）、ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ（ル セラフィム）、ＴＷＩＣＥ（トゥワイス）、ｉ―ｄｌｅ（アイドゥル）の６組にとどまり、前年より４組減少した。

こうした状況の中で、大規模なファンダム（ファン集団）を誇るグループの復帰は市場に新たな活力を吹き込むだろうとの期待がある。

キム氏は「ＢＩＧＢＡＮＧの曲を聴いていた世代がまだ主な消費者として活動しているため音源市場に戻ってくることが期待されている」との見方を示した。ＢＴＳやＢＬＡＣＫＰＩＮＫがグループ活動を再開すれば、ニューアルバムの売上枚数はもちろん、海外ファン流入などの効果までを考慮すると売上枚数１０００万枚を超える効果が出るだろうとし、「来年のＫ―ＰＯＰ市場は今年よりは良くなる」と見通した。

また、Ｋ―ＰＯＰが北米市場、特に米ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」で頭角を現すにはＢＴＳのリードが必要だと説明した。

◇大型新人グループの成長にも期待

先輩グループがＫ―ＰＯＰの世界的な人気をけん引するなら、今年デビューした新人たちはデビュー２年目を迎え、さらに実力を発揮しながらＫ―ＰＯＰブームを支えることになる。

今年、韓国ではビッグヒットミュージックからＣＯＲＴＩＳ（コルティス）、ＳＭエンタテインメントからＨｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ（ハーツトゥーハーツ）、ＪＹＰエンターテインメントからＫｉｃｋＦｌｉｐ（キックフリップ）、ザ・ブラックレーベルからＡＬＬＤＡＹ ＰＲＯＪＥＣＴ（オールデイプロジェクト）、スターシップエンターテインメントからＫｉｉｉＫｉｉｉ（キキ）など大型新人グループが相次いでデビューした。

音楽、振り付け、映像などを自ら手掛ける「ヤングクリエイタークルー」を目指すＣＯＲＴＩＳはメンバー５人全員が共同制作の形でアルバム制作に取り組み、デビューアルバム「ＣＯＬＯＲ ＯＵＴＳＩＤＥ ＴＨＥ ＬＩＮＥＳ」は売上枚数１００万枚を超え、ミリオンセラーを達成した。

ＡＬＬＤＡＹ ＰＲＯＪＥＣＴはデビュー曲「ＦＡＭＯＵＳ」が韓国の音楽チャートの１位を獲得したほか、ＫｉｉｉＫｉｉｉとＨｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓの曲も人気を集めた。

大手芸能事務所の関係者は「ＣＯＲＴＩＳ、ＡＬＬＤＡＹ ＰＲＯＪＥＣＴなど今年デビューし、人気を得ているグループが来年はどのように成長していくかがポイントとなる」とし、「デビュー４～５年目のグループがＢＴＳやＢＬＡＣＫＰＩＮＫのような『メガＩＰ（知的財産権）』に飛躍するかどうかも見守る必要がある」と話している。

このほか、韓国の音楽専門チャンネルＭｎｅｔのオーディション番組「ＢＯＹＳ ＩＩ ＰＬＡＮＥＴ」を通じて結成された新人グループ、ＡＬＰＨＡ ＤＲＩＶＥ ＯＮＥ（アルファドライブワン）、ＳＭエンタテインメントの創業者で、現在はＡ２Ｏエンターテインメントのキープロデューサー兼ビジョナリーリーダーの李秀満（イ・スマン）氏が送り出すボーイズグループも来年デビューを控えている。李氏がＫ―ＰＯＰ市場に復帰するのは２３年にＳＭエンタテインメントの株式を売却して以来、３年ぶりとなる。