韓国の年間輸出額が過去最高に　世界で６番目に７千億ドル超

【ソウル聯合ニュース】韓国産業通商部などが２９日に発表した資料によると、同日午後１時３分時点での今年の輸出額が７０００億ドル（約１０９兆円）を突破した。１９４８年の政府樹立以降、輸出額が７０００億ドルを超えたのは初めて。年間輸出額が７０００億ドルを超えたのは米国、ドイツ、中国、日本、オランダに次いで６番目。

韓国の輸出額は１９９５年に１０００億ドル、２００４年に２０００億ドル、０６年に３０００億ドル、０８年に４０００億ドル、１１年に５０００億ドル、１８年に６０００億ドルを超えた。１８年の６０００億ドル突破から７０００億ドル突破までは７年を要した。

年間輸出額６０００億ドル突破は世界で７番目に達成したが、７０００億ドルは６番目。韓国の輸出が主要国に比べて急速に成長していることを証明した。

輸出額は１９４８年の１９００万ドルから３万６０００倍以上成長し、年平均増加率は１４．６％に達した。

２０２５年の輸出は米国の関税強化策などのため苦戦することが予想され、実際に上半期には輸出が減少したが、６月に李在明（イ・ジェミョン）政権が発足してから市場心理が好転。米国との関税交渉がまとまるなど不確実性が解消されたこともあり、急回復した。

半導体を筆頭に自動車、船舶、バイオなど主力産業が好調を維持。韓流が追い風となり、食品や化粧品といった関連産業が新たな輸出品目として成長するなど、輸出産業の多様化を実現した。

輸出先も米国と中国の割合が下がり、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）、欧州連合（ＥＵ）、中南米が増え、多角化している。

政府関係者は、米国の関税強化や保護貿易主義の広がりといった厳しい通商環境の中、韓国は危機を機会に変え、国民と企業が底力を示したという点で貴重な成果だとコメントした。

また「内需不振の中でも輸出が経済成長と雇用創出をけん引するなど韓国経済の強い支えの役割を果たし、エネルギー輸入依存度が高い構造的な特性上、貿易収支黒字を通じて経済の安定性を維持しているということに意義がある」と強調した。

輸出の躍進とともに、海外からの直接投資も昨年の３４５億７０００万ドルを上回る３５０億ドル（申告額ベース）となり、過去最高を記録した。

政府は、慶州で開かれたアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を機に投資を誘致し、人工知能（ＡＩ）や半導体などに関連した投資が大幅に増えたと説明した。

政府は製造技術の革新などを通じた競争力強化、輸出先や輸出品目の多角化、支援体制の強化などで輸出額７０００億ドル、優遇措置強化などで海外からの直接投資３５０億ドルを２年連続で達成できるよう最善を尽くす方針だ。