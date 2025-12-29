韓国　きょうのニュース（１２月２９日）

◇サーバーハッキングされたＫＴ 解約時の違約金免除対象に

韓国の科学技術情報通信部は、通信大手ＫＴの複数のサーバーがステルス性の高いマルウエア（悪意のあるプログラム）に感染した問題について、加入期間が残っている利用者が解約を申し出た際の違約金免除の実施対象に該当するという内容を柱とする最終調査結果を発表した。官民合同調査団は、ＫＴのセキュリティー点検が不十分だったとし、サーバーなどネットワークにつながる装置で発生する全ての活動を分析する仕組みなどセキュリティーソリューションの導入を拡大するよう要求した。

◇１７９人死亡の旅客機事故から１年 国会議長「偶然の産物ではない」

南西部の務安国際空港でタイ・バンコク発のチェジュ航空の旅客機が炎上し、乗員乗客１８１人のうち１７９人が死亡した事故から１年を迎え、同空港で追悼式が開かれた。出席者を代表して追悼の辞を述べた禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長は、今回の事故は偶然ではなく、社会が生んだ惨事だと強調した。禹氏は「記憶しなければ悲劇は簡単に過去になり、必ず同じ姿で繰り返される」として「惨事は絶対に偶然の産物ではない」と述べた。続けて、「明確な社会的記憶として残し、国と社会が被害者の苦痛を共に背負う」と強調した。

◇年間輸出額が過去最高に 世界で６番目に７千億ドル超

産業通商部などが発表した資料によると、２９日午後１時３分時点での今年の輸出額が７０００億ドル（約１０９兆円）を突破した。１９４８年の政府樹立以降、輸出額が７０００億ドルを超えたのは初めて。年間輸出額が７０００億ドルを超えたのは米国、ドイツ、中国、日本、オランダに次いで６番目。輸出額は１９４８年の１９００万ドルから３万６０００倍以上成長し、年平均増加率は１４．６％に達した。

◇人口の５％がひきこもり？ モバイルでの交流相手は１１人

国家データ処が発表した分析結果によると、モバイルでの交流対象者が２０人未満か、交流件数が５００回未満の「交流低調層」は人口全体の４．９％を占めた。交流低調層の１カ月間のモバイル交流（通話とショートメッセージでの交流）の対象者数は平均１１．３人で、人口全体の平均（５０人）の５分の１の水準にとどまった。一方、６５歳以上の高齢者のうち４３．２％（自営業者を含む）が働いていることが分かった。このうち常勤の労働者は４２．８％に上った。高齢層のうち、８０歳以上の労働者の割合は２０．７％だった。

◇ＮｅｗＪｅａｎｓハニの事務所復帰決定 ダニエルは契約解除

ガールズグループ、ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）の所属事務所、ＡＤＯＲ（アドア）は、同事務所との専属契約を巡り争ってきた５人のメンバーのうち、ハニが復帰することが決まったと発表した。一方、ダニエルについては専属契約の解除を通知したと明らかにした。ＮｅｗＪｅａｎｓの離脱を招き、復帰を遅延させたとして、ダニエルの家族とＡＤＯＲ元代表のミン・ヒジン氏に対し法的責任を問う予定だという。