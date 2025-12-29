韓国ウェブ漫画の売上高　着実に増加＝日本が輸出輸入とも最大

【ソウル聯合ニュース】韓国文化体育観光部と韓国コンテンツ振興院が２９日発表した報告書によると、２０２４年のウェブトゥーン（縦スクロール漫画）産業の総売上高は２兆２８５６億ウォン（約２４９０億円）と推定され、前年（２兆１８９０億ウォン）に比べ４．４％増加した。

ウェブトゥーン産業の推定売上高は２０１８年の調査開始から着実に増加し、２３年には初めて２兆ウォンを突破した。

１７年までは３７９９億ウォンにとどまっていたが、２０年に１兆５３８億ウォンと１兆ウォンの壁を越え、翌年には１兆５０００億ウォンを記録した。

ウェブトゥーンの輸出先は日本が全体の４９．５％と最も高い割合を占め、北米（２１．０％）、中華圏（１３．０％）、東南アジア（９．５％）、欧州（６．２％）と続いた。

輸出形態はオンライン送信権が８４．０％と大部分を占め、出版権（７．６％）、二次的著作物作成権ライセンス（３．９％）、ＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）輸出（３．０％）などだった。

輸入先も日本が５１．３％で最も高い割合を占めた。中華圏も４１．２％と高かった。続いて欧州（４．２％）、北米（２．３％）、東南アジア（０．９％）の順だった。

輸入形態もオンライン送信権が７６．０％で最も多く、出版権（２０．１％）、二次的著作物作成権ライセンス（３．５％）と続いた。

ウェブトゥーン産業が成長する一方、業界の契約慣行は依然として劣悪だった。ウェブトゥーン産業従事者の１４．３％が不公正な契約や行為を直接経験したと答えた。知人が不公正な契約や行為を経験したとの回答も１７．７％に上った。

不公正な契約や行為の形態（複数回答）としては「他の事業者に比べマーケティング、プロモーション、露出順位で差別を受けた」との回答が３９．５％で最も多く、「中小エージェンシー・出版社という理由でプラットフォームへの参入が難しい」が３１．６％、「収益分配率を他社に比べ低く設定するよう要求された」が２７．２％だった。一方的な契約解除（２７．１％）や契約変更（２３．２％）も頻繁に発生していることが分かった。