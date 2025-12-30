北朝鮮の序列に変化？　経済重視で首相がナンバー２か

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮高官が使用する車のナンバープレートから、権力の序列に変化が生じている可能性があることが聯合ニュースの取材で分かった。

金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が使用する車のナンバープレートに「０００１」が入っていることで、これに続く番号は誰の車に使われているのか注目されたが、聯合ニュースの調査の結果、朴泰成（パク・テソン）首相が「０００２」、崔竜海（チェ・リョンヘ）最高人民会議常任委員長が「０００３」であることが分かった。

行政のトップである首相に対し、国会に相当する最高人民会議のトップである常任委員長よりも若い番号があてがわれていることから、北朝鮮における内閣の政治的な存在感が増したとの見方が出ている。

また朝鮮労働党の最高意思決定機関とされる政治局常務委員会の委員の名前があげられる際にも朴氏が最初であることから、同氏の序列が名実ともに金正恩氏に次ぐ「ナンバー２」になったとの見方がさらに強まった。

労働党や軍が絶対的な優位性を維持していた金日成（キム・イルソン）、金正日（キム・ジョンイル）政権と異なり、金正恩（キム・ジョンウン）政権が内閣の役割を重視しているとの見方を裏付けるものであり、注目される。

北朝鮮において政策の執行は内閣が担うものの、計画の策定とリソースの配分は党が決定しており、内閣は党に従属する立場だった。しかし金正恩政権発足後は重要事業として地方振興政策を掲げ、住民の生活難の解消を目指すなど、経済を総括する首相の地位が高まっているとみられる。

政治と経済を分離することで、最高指導者が負う責任を減らす狙いがあるとの見方も出ている。

慶南大極東問題研究所の林乙出（イム・ウルチュル）教授は軍事分野を除いた実務の責任者である朴泰成首相に権限を与える象徴的な措置と評価し、住民や高官らに経済発展と市民生活の改善が重要とのメッセージを伝えるには首相の序列を上げることが効果的と判断したとみられると説明した。