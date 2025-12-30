１１月の訪韓外国人観光客１７％増　年間２千万人に迫る見通し　

【ソウル聯合ニュース】韓国観光公社が３０日に発表した統計によると、１１月に韓国を訪問した外国人観光客は前年同月比１７．３％増の１５９万６９３９人で、新型コロナウイルス流行前の２０１９年１１月より９．６％多かった。

国・地域別にみると、中国からの観光客が３７万８０００人で最も多く、日本（３６万３０００人）、台湾（１５万８０００人）、米国（１３万３０００人）、フィリピン（６万人）と続いた。

中国人観光客は１９年同月の７４．８％の水準にとどまったのに対し、日本人観光客は４０．４％増加した。

今年１～１１月に韓国を訪れた外国人観光客は計１７４２万人で、前年同期比１５．４％増え、１９年比では８．６％多かった。このうち中国からの観光客が２９．２％（５０９万人）を占めた。

文化体育観光部は、今年韓国を訪れた外国人観光客は１８７０万人を上回り、過去最多を記録すると予想した。これまで過去最多だった１９年の１７５０万人から１００万人以上増加し、２０００万人に迫る水準だ。

一方、１１月に海外に出国した韓国人旅行客は２４６万７７０１人で、前年同月比３．２％、１９年同月比では１８．１％増加した。１～１１月の合計は２６８０万人だった。