李大統領　輸出額７千億ドル達成で産業通商部にねぎらいのピザ

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、今年の韓国の輸出額が初めて７０００億ドル（約１１０兆円）を突破したことを受け、産業通商部の職員をねぎらうためにピザを贈ったことが３０日、同部関係者の話で分かった。

同部の金正官（キム・ジョングァン）長官はこの日青瓦台（大統領府）で開かれた閣議で今年の韓国の輸出額が初めて７０００億ドルを突破し、海外からの直接投資も３５０億ドルを超え過去最高を記録したと報告した。そのうえで、「関連業務の遂行に苦労した産業通商部職員を大統領が直接ねぎらってほしい」と要請した。

李大統領が「ピザをご馳走する」と応じ、輸出を担当する貿易政策局と海外直接投資を担当する投資政策局にピザ約２０枚が贈られた。

産業通商部などが２９日に発表した資料によると、同日午後１時時点での今年の輸出額が７０００億ドルを突破した。１９４８年の政府樹立以降、輸出額が７０００億ドルを超えたのは初めて。年間輸出額が７０００億ドルを超えたのは米国、ドイツ、中国、日本、オランダに次いで６番目。

２０２５年の輸出は米国の関税強化策などのため苦戦することが予想されたが、半導体を筆頭に自動車、船舶、バイオなど主力産業が好調で過去最高を記録した。