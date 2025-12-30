韓国　きょうのニュース（１２月３０日）

◇通販クーパン議長 国会聴聞会にまた出席せず

韓国のネット通販最大手クーパンから顧客３３７０万人分の個人情報が流出した問題を巡り、国会科学技術情報放送通信委員会の主導で３０日、聴聞会が開かれた。今回の聴聞会は個人情報の流出や不公正な取引、労働環境などについて調べるために開かれたが、米国にある親会社クーパンＩｎｃ．のキム・ボムソク取締役会議長をはじめとする主要な証人は前回の聴聞会に続いて欠席した。与野党議員は証人の出席を求めるとともに、告発措置や国政調査の推進などあらゆる法的・行政的手段を動員するべきだと強調した。

◇李大統領 公共機関の迅速な改革求める

李在明（イ・ジェミョン）大統領は青瓦台（大統領府）で主宰した閣議で、先ごろ行われた官庁・公共機関からの業務報告について「国民から見ても『あの機関は何をしているのか、なぜ必要なのか』と思う部分があったようだ」とし、公共機関に対しスピード感のある改革を求めた。また、統廃合や新設を含めた公共機関の改革を急ぐよう述べ、公共機関を統括する企画財政部に対し早期に基本計画を提出するよう指示した。

◇与党の院内代表選 来月１１日に実施へ

与党「共に民主党」は、パワハラ疑惑などで院内代表を辞任した金炳基（キム・ビョンギ）氏の後任を選出するための補欠選を来月１１日に実施すると発表した。同党の朴洙賢（パク・スヒョン）首席報道官は、来月９～１１日に党員投票を行い、１１日に国会議員による投票を行った後、院内代表選挙と最高委員選挙の結果をまとめて発表すると説明した。院内代表選挙では在籍する国会議員による投票が８０％、権利党員（党費を納める党員）による投票が２０％反映される。

◇原子力安全委 セウル原発３号機の運転承認

原子力安全委員会は、完工を控えたセウル原発３号機（旧名称：新古里原発５号機、蔚山市蔚州郡）の運転を承認した。着工から９年での運転承認で、新規原発の承認は２０２３年９月の新ハヌル原発２号機（慶尚北道蔚珍郡）以来約２年ぶり。原発運営会社の韓国水力原子力（韓水原）がセウル３号機に燃料を装填（そうてん）し、約半年間試運転を行った後に商業運転を開始する予定だ。韓水原は全原発の発電量の１０．７％分を担うセウル１、２号機に３、４号機が追加されれば、発電量全体に占める割合は１９．４％に増えると予想している。