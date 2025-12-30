ニュージーンズ事務所　ダニエルらに約４６億円の損害賠償を請求

【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）の所属事務所、ＡＤＯＲ（アドア）が同社元代表のミン・ヒジン氏、契約解除を通告したダニエルさんとその家族１人に対し、メンバーの離脱を招き、復帰を遅延させたとして総額約４３０億９０００万ウォン（約４６億円）の損害賠償を求める裁判を起こしたことが３０日、分かった。

ミン氏とアドアの親会社である総合エンターテインメント企業、ＨＹＢＥ（ハイブ）が互いに相手を提訴した裁判と、今回の損害賠償請求訴訟はすべて同じ裁判官が担当することになった。

ハイブはミン氏に対し「株主間契約解除確認訴訟」を、ミン氏はハイブに対し「株式売買代金請求訴訟」を起こしている。

ミン氏は昨年１１月、ハイブとの株主間契約に基づき、自身が持つアドア株を定められた価格で買い取るよう要求。ハイブはニュージーンズを伴った独立画策などミン氏の重大な契約違反により株主間契約が無効であるため、株式を約束した価格で売る権利（プットオプション）も消滅したと主張している。

ニュージーンズメンバーはアドア代表を解任されたミン氏の復帰を要求したが受け入れられず、昨年１１月に専属契約の解除を宣言して独自の活動を開始した。

これに対しアドアは専属契約は有効だとして翌月に専属契約確認訴訟を起こし、結論が出るまでメンバーの独自活動禁止を求める仮処分申請も行った。地裁は仮処分を認め、本訴訟でも事務所側の主張を認める判断を下した。