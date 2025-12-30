韓国総合株価指数　今年の上昇率７５．６％でＧ２０トップ

【ソウル聯合ニュース】韓国取引所は３０日に公表した資料で、韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）が前年比２３９９ポイント（７５．６％）高の４２１４．１７で取引を終えたと明らかにした。主要２０カ国・地域のなかで上昇率１位で、２位のチリ（５７％、２９日終値）を大きく上回った。

日本は２７％、中国は１８％、米国は１７％上昇した。

２５年初めのＫＯＳＰＩは尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の「非常戒厳」宣言を巡る政治の混乱や米国の関税強化策への懸念など、国内外の不確実性が拡大し、４月９日には年初来安値となる２２９３を記録したが、６月の新政権発足後は資本市場活性化政策や半導体関連の好調などに支えられ上昇に転じた。

業種別では機械・装備（１３３．７％）、電気・電子（１２７．９％）、電気・ガス（１０３．５％）、証券（９９．９％）などが大きく上昇した。

取引所は「造船・防衛産業・原発・半導体などの業界の業績改善と資本市場活性化政策に対する期待感などが株価上昇の主な要因だった」と説明した。

今年の有価証券市場の時価総額は前年末より７７．１％増加した３４７８兆ウォン（約３７５兆円）で初めて３０００兆ウォンを突破した。時価総額は機械・装備（１３７．３％）、電気・電子（１２７．５％）、証券（１０３．８％）などの業種の増加幅が大きかった。

新興企業向け株式市場コスダックの指数は前年末の６７８．１９から３６．５％高の９２５．４７で取引を終えた。ほとんどの業種が上昇し、半導体、ロボット、バイオ関連銘柄が全体をさらに押し上げた。時価総額は５０６兆ウォンで、初めて５００兆ウォンを超えた。前年末より４８．７％増えた。