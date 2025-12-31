１２月の消費者物価上昇率２．３％　年間では５年ぶり低水準＝韓国

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処が３１日発表した消費者物価動向によると、１２月の消費者物価指数は前年同月比２．３％上昇した。上昇率は前月の２．４％より０．１ポイント下落したが、４カ月連続で２％台を記録した。

消費者物価の上昇率は６～７月に２％台を記録し、８月には１．７％に下がったが、９月に２．１％上昇し、１０月には２．４％まで上がった。

１２月は農畜水産物の物価が４．１％上昇し、物価全体を０．３２ポイント押し上げた。

また石油類の価格が６．１％上がり、物価の上昇をけん引。上昇幅は今年２月（６．３％）以来の高水準となった。

なかでも軽油（１０．８％）とガソリン（５．７％）の価格上昇が目立った。ウォン安・ドル高の影響と分析される。

購入頻度が高く、支出の割合が大きい品目を中心に構成される生活物価指数は２．８％上昇した。

気象条件による価格変動が大きい魚、野菜、果物などの生鮮食品指数は１．８％上昇。農産物と石油類を除いたコア物価は２．３％上がった。

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が各国の比較に用いるコア指数（食品とエネルギーを除く）は２．０％上昇した。

今年の年間消費者物価は前年比２．１％上昇した。上昇率は２０２０年（０．５％）以来５年ぶりの低水準となったが、政府の物価安定目標値（２．０％）を小幅に上回った。

年間の消費者物価上昇率は１９～２０年の０％台から２１年に２．５％、２２年に５．１％、２３年に３．６％を記録し、２４年には２．３％に下がった。