「白と黒のスプーン２」と「大洪水」　ネトフリで２週連続１位

【ソウル聯合ニュース】米動画配信大手ネットフリックスの料理サバイバル番組「白と黒のスプーン～料理階級戦争～」シーズン２とオリジナル韓国映画「大洪水」がそれぞれネットフリックス「ＴＯＰ１０」のテレビ非英語部門と映画非英語部門で２週連続１位を記録したことが３１日、分かった。

ネットフリックスの公式ガイドサイト「ＴＵＤＵＭ」によると、２２～２８日の「白と黒のスプーン～料理階級戦争～」シーズン２の視聴時間を作品の総時間で割った「視聴数」は４７０万ビューで、テレビ非英語部門の首位に立った。国別では韓国、香港、シンガポール、台湾の４カ国・地域で１位となった。

同番組は、新進気鋭の「黒さじ」料理人たちが、 この道を極めた「白さじ」料理人に挑む料理対決番組。

シーズン１は韓国のバラエティー番組としては初めて同部門で３週連続１位に輝いた。

「大洪水」の同期間の視聴数は３３１０万ビューで、大きな関心が集まる配信初週（２７９０万ビュー）よりもさらに伸びた。

パニック映画のように始まる同作は、母性愛と人工知能（ＡＩ）を扱ったＳＦ作品。キム・ダミ、パク・ヘスが主演を務めた。

米国の映画・ドラマ批評サイト「ロッテン・トマト」では批評家の点数が５０点（１００点満点）、観客の点数が３４点と低かったが、視聴した人は多かった。米国、フランス、スペイン、トルコ、日本など５３カ国・地域で１位を記録した。

テレビ非英語部門では韓国ドラマ４作品がトップ１０に入った。

イ・ジュノ主演の「ＣＡＳＨＥＲＯ ～ヒーローは現金を持つ～」が２位、チャン・ギヨン、アン・ウンジン主演の「ダイナマイト・キス」が３位、チェ・スヨン主演の「アイドルアイ」が６位、チョン・ドヨン、キム・ゴウン主演の「告白の代価」が９位だった。