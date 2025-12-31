韓国在外同胞７００万人で小幅減　日本では増加　

【ソウル聯合ニュース】韓国の在外同胞庁は３１日、世界１８１カ国・地域に居住する在外同胞に関する調査結果を発表した。世界の在外同胞の数（２０２４年１２月末時点）は７００万６７０３人で２２年末から１．０６％（７万４８０７人）減少した。

在外同胞は、韓国国民のうち外国の永住権を取得した人や永住目的で外国に居住する人、韓国籍を持っていた人やその子孫で、現在は外国籍を取得している人などを指す。

在外国民が２．６７％減の２４０万２０２６人、外国国籍の同胞が０．１９％減の４６０万４６７７人だった。

地域別では南アジア・太平洋が１２．５０％、欧州が７．６０％それぞれ増加した。在外同胞の８７％が居住する北東アジアと北米、ロシア・独立国家共同体（ＣＩＳ）では減少した。北東アジアは３．５２％、北米は１．４９％、ロシア・ＣＩＳは２．４５％減少した。

国家別では日本が１９．８０％（１５万８８５２人）増えた。国際結婚による子どもの数が統計に反映されたため増加した。一方、中国は１２．３９％（２６万１４８６人）減少した。経済的要因などで韓国帰国や第三国への移住をした人が増えたため。

在外同胞が最も多いのは米国（２５５万７０４７人）で、次いで中国（１８４万８２４１人）、日本（９６万９７０人）、カナダ（２６万３１５３人）、ベトナム（１９万２６８３人）、ウズベキスタン（１７万５３３８人）、オーストラリア（１７万２１５人）、カザフスタン（１２万２５５４人）、ロシア（１１万３０４２人）、フィリピン（５万２６９５人）の順だった。