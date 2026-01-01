［韓流］BTS 3月20日新譜発表し活動再開＝新年迎えファンに手紙

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が3月20日にニューアルバムをリリースしてグループ活動を再開する。所属事務所のビッグヒットミュージックが1日、伝えた。

メンバー7人による完全体でのアルバムリリースは2022年6月発表のアンソロジーアルバム「Proof」以来、3年9カ月ぶりとなる。

BTSは新年に合わせ、自筆の手紙をファンに送った。ここにも2026年3月20日の日付が記されており、カムバックを正式に伝えた。

手紙でリーダーのRM（アールエム）は「誰よりも（カムバックを）切実な気持ちで待っていました」と記し、JIN（ジン）は「待っていて下さりとても感謝しています」と伝えた。SUGA（シュガ）は「今年も一緒に楽しみましょう。愛しています」と呼び掛けた。J－HOPE（ジェイホープ）が「ついに考えていたことが現実に」と期待感を示すと、JIMIN（ジミン）は「われわれが会える年がやって来ました」と胸を膨らませた。V（ブイ）は「2026年はさらに多くの良い思い出を残すので期待していてください」、JUNG KOOK（ジョングク）は「会いたいですね。今年もよろしくお願いします」とそれぞれつづった。

BTSは3月20日のアルバムリリース後に大規模なワールドツアーを行う。アルバムとコンサートに関する詳細は今後発表される。