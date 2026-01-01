韓国の25年輸出　初めて7千億ドル突破＝半導体がけん引

【ソウル聯合ニュース】韓国の産業通商部が1日に発表した2025年の輸出入動向によると、25年の輸出額は前年比3.8％増の7097億ドル（約110兆円）となり、過去最高だった24年を上回った。年間輸出額が7000億ドルを超えたのは初めて。

韓国の最大輸出品である半導体は人工知能（AI）ブームにより、輸出が22.2％増加した1734億ドルとなり、前年に続き過去最高を更新した。

自動車も1.7％増の720億ドルとなり、過去最多となった。自動車は米国の関税の影響で最大市場の米国への輸出が減少したが、エコカーと中古車輸出の好調や欧州連合（EU）などへの輸出先多角化でプラス成長を達成した。

韓流ブームにより、韓国の食品や化粧品の人気が高まり、農水産食品（124億ドル）や化粧品（114億ドル）などの輸出も過去最高を更新した。

地域別では最大の輸出先である中国への輸出が1.7％減の1308億ドルとなった。

対米輸出は3.8％減の1229億ドルだった。関税の影響で自動車や一般機械などほとんどの品目の輸出が減ったが、半導体が減少幅を縮小させた。対米貿易収支は495億ドルの黒字で、前年に比べ61億ドル減少した。

東南アジア諸国連合（ASEAN）への輸出は7.4％増の1225億ドル、EUへの輸出は3.0％増の701億ドル、日本への輸出は4.4％減の283億ドルだった。

25年の輸入額は前年比0.02％減の6317億ドルだった。原油価格の低下などでエネルギー輸入が減少した。

25年の貿易収支は780億ドルの黒字となった。

一方、25年12月の輸出額は695億7000万ドルとなり、前年同月に比べ13.4％の増加。2月から11カ月連続で増加を続けた。貿易収支は121億8000万ドルの黒字で、11カ月連続で黒字となった。

金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官は「今年は通商環境の不確実性が依然残っているが、輸出の増加傾向を維持するため、製造分野のAI転換をはじめ輸出産業の体質を根本的に改善し、AI半導体など先端・新産業の育成にも拍車をかける」と述べた。