22年発表の「Run　BTS」　活動再開控え61カ国iTunesで1位

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループBTS（防弾少年団）が2022年6月に発表した楽曲「Run BTS」が、今年3月のグループ活動再開を前に61カ国・地域のiTunes（アイチューンズ、米アップルのコンテンツ配信サービス）のトップソングチャートで1位を記録した。所属事務所のビッグヒットミュージックが2日、伝えた。

BTSのアンソロジーアルバム「Proof」に収録されているこの曲は、同日午前6時までにブラジル、フィンランド、メキシコ、ギリシャなどのチャートで首位を獲得した。

ビッグヒットミュージックは「世界のARMY（アーミー、BTSのファン）が26年を迎えて自発的に『Run BTS』のストリーミング再生に乗り出し、グローバルチャート1位という成果につながった」と説明した。

互いに励まし合いながら変わることなく走っていこうという誓いを込めた「Run BTS」は、BTSならではのエネルギーとチームワークが際立つ、グループのアイデンティティーを表す曲の一つだ。

BTSは3月20日に新譜をリリースし、メンバー7人そろっての活動を再開。大規模なワールドツアーを開催する。

米紙ニューヨーク・タイムズはK―POP産業に関する記事で「BTSの浮上と支配力がこの10年間のK―POPの人気に大きな影響を与えた」とし、「彼らは音楽的才能、誠実さ、親近感でK―POPの広報大使としての役割を完璧に果たした。グループのニューアルバムとツアーは産業全般に再び活力を吹き込む決定的なきっかけになるだろう」との見通しを示した。