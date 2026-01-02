米ユーチューバーがボクシングの試合であご骨折するもファイトマネー143億円、専用機で札束自慢

ボクサーでユーチューバーとしても活動するジェイク・ポールが、プライベートジェットの機内に現金や銃を並べて誇示する写真を公開し、話題になっている。

ジェイク・ポールは12月22日、自身のインスタグラムに「アメリカン・ドリーム。君も今日から始めるんだ。信じろ。失敗して、挑んで、失敗して、学んで、また失敗する。歩みを止めるな」（The American Dream. Start yours today. Believe in it. Fail. Work. Fail. Learn. Fail. Don’t ever stop）とつづり、写真を投稿した。

写真でポールは、プライベートジェットの機内でいくつもの銃と札束、高級ブランドのショッピングバッグを並べてポーズを取っている。

この投稿には242万件のいいね、3万件のコメントが付いて話題を集めた。

ポールは先日行われたボクシングのアンソニー・ジョシュア戦で6ラウンドKO負けを喫したが、この写真はその後に投稿されたものだ。ポールは19日、米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで開催された試合で、元ヘビー級チャンピオンのジョシュアにTKO負けを喫した。ポールはこの試合であごの骨を2カ所折るという重傷を負った。その後、一部の歯を除去する手術を受けており、しばらくは流動食しか口にできないという。

ポールは試合終了後、病院に入院している姿やあごの骨折部分を写したレントゲン写真などを公開したが、その後で大量の札束の上に座る写真をアップしたわけだ。これを巡り、米紙ニューヨーク・ポストは「大金がポールの苦痛を和らげてくれている」とつづった。

今回の試合は総額2億ポンド（約421億円）の大型興行として知られ、ニューヨーク・ポスト紙によるとポールは今回9200万ドル（約143億円）を手にしたようだ。

ポールは試合後のインタビューで「骨折したあごを治療し、復帰したら自分と同じ階級の選手たちと戦ってクルーザー級の世界王者を狙いたい」と意欲を見せた。

キム・ガヨン記者