25年11月のネット通販取引額　過去最高の2.6兆円＝韓国

【世宗聯合ニュース】韓国国家データ処が2日発表した「オンラインショッピング動向」によると、2025年11月のネット通販の取引額は24兆1613億ウォン（約2兆6000億円）で、前年同月比6.8％増加した。統計を取り始めた2017年1月以降で最高を更新した。

出前アプリの無料配達マーケティングの影響で、飲食サービスの取引額が前年比13.7％増加した。

オンラインでの食料品購入の拡大により、飲料・食料品の取引額も10.1％増加した。

国内・海外旅行需要の回復や下半期の「宿泊セールフェスタ」などが後押しし、旅行および交通サービスの取引額も8.5％増えた。

家電・電子製品（同4.9％減）など一部品目では取引額が減少した。

国家データ処は、通販サイト別の各種プロモーションイベントが前年より減少した点を原因として挙げた。

モバイルショッピングの取引額は同7.9％増の18兆5941億ウォンで、過去最高となった。モバイルショッピングはネット通販の取引額全体の77.0％を占めた。

一方、同月のネット通販取引額には、ネット通販最大手クーパンの顧客の個人情報が流出した問題を受けた会員退会の影響は反映されていない。個人情報流出の事実が同月末に知られ、会員退会はその後に行われたため。

国家データ処の関係者は「クーパン利用者がほかの通販サイトに移った可能性もある」とし、クーパンの個人情報流出問題の影響については推移を見守る必要があると述べた。