韓国の65歳以上人口割合　21％超に＝「超高齢社会」加速

【ソウル聯合ニュース】韓国行政安全部が4日までに発表した統計によると、昨年時点で住民登録をしている人のうち65歳以上は1084万822人で前年比5．69％増加した。65歳以上の高齢者は住民登録人口（5111万7378人）の21.2％を占める。

韓国は2024年に65歳以上の割合が20．0％となり超高齢社会に突入した。国連は65歳以上の人口が全体に占める割合が7％以上で高齢化社会、14％以上で高齢社会、20％以上で超高齢社会と分類している。

65歳以上の人口割合を性別でみると、女性は全体の23．4％を占め、男性は19．0％だった。

首都圏（ソウル市、京畿道、仁川市）は全体の18．8％が高齢者で、非首都圏の高齢者の割合は23．7％だった。

一方、昨年の住民登録世帯数は2430万87世帯で、前年より0．75％増加した。平均世帯人数前年より0．02人減少の2．10人。

単身世帯の数は1027万2573で、前年比1．48％増加。全体の42．3％を占め最も割合が高かった。

単身世帯の割合を年齢別に見ると、70代以上が21．6％を占め最多だった。60代（18．9％）、30代（16．9％）、50代（15．9％）、20代（13．9％）、40代（12．3％）の順で多かった。