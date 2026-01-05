李在明大統領が北京入り、中国科学技術部長が出迎え…きょう習主席と首脳会談

中国の習近平国家主席から国賓として招待された李在明（イ・ジェミョン）大統領は4日に中国北京に到着し、習主席との首脳会談を含む3泊4日の日程をスタートした。

李在明大統領は同日午後に韓国空軍1号機で北京首都空港に到着した。大韓民国大統領が国賓として中国を訪問するのは2017年の文在寅（ムン・ジェイン）元大統領以来9年ぶりだ。

中国側からは陰和俊・科学技術部長（長官級）と戴兵・駐韓中国大使夫妻が空港で李在明大統領夫妻を出迎えた。中国は文在寅元大統領の訪中時には次官補クラスの孔鉉佑・元中国外交部（省に相当）副部長を空港に送り、対応がずさんとして韓国側から不満の声が上がっていた。

李在明大統領は最初に握手を求めた陰和俊部長と短く挨拶を交わし、戴兵大使夫妻とも言葉を交わした。

李在明大統領は訪中初日には中国在住韓国人団体の晩さん会に出席した。習主席との首脳会談は5日に行われる。両首脳が対面するのは昨年11月に慶州で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）の際に行われた首脳会談以来2カ月ぶりだ。

李在明大統領は中国側の公式の歓迎式典を皮切りに、習主席との首脳会談では10以上の覚書に署名する予定だ。その後は国賓晩さん会に出席する。

