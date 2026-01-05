「中国人の韓国に対する好感度上昇、日本は最低水準」　清華大シンクタンク調査

中国のシンクタンクが行った世論調査で中国人の韓国に対する好感度が高まる傾向にあることがわかった。

清華大学戦略安保研究センター（CISS）が3日に公表した報告書「中国人の国際安保観2025年版」によると、2025年における韓国への好感度は5点満点の2.61で前年の2.10に比べて0.51ポイント高くなった。中国人の韓国に対する好感度は2023年の調査では2.60だった。

この調査は昨年7月と11月の2回にわたり中国本土に住む18歳以上の2000人を対象に行われた。

対象となった主要国の中ではロシアに対する好感度が3.48と最も高かったが、2023年の3.67、2024年には3.66と低下傾向が続いている。

ロシアに次いで高かった国は英国2.92、欧州連合（EU）2.86、東南アジア諸国連合（ASEAN）2.74、韓国2.61、米国2.38、インド2.06などと続いた。

高市早苗首相の「台湾有事発言」で対立している日本への好感度は1.90と最も低かったが、2024年の1.68よりは高かった。日本はCISSの調査で3年連続で中国人の好感度が最も低い国となっている。

米国のトランプ大統領就任後、米中貿易対立が本格化する中でも中国人の米国への好感度は2024年の1.85から2025年は2.38へと上昇した

「ここ1年で米中関係は改善した」と回答した割合も2024年の8.1％から昨年は20.3％と大きく上昇した。

ただし「米国の対中戦略のポイントは中国の発展と浮上の抑制」と回答した割合は78.8％に達し、また85.1％は「中国による米国への貿易面での報復措置を支持する」と回答した。

一方で今回追加された周辺国への好感度ではパキスタン（3.34）、シンガポール（3.27）、マレーシア（3.08）、北朝鮮（3.08）などは好感度が比較的高かったが、フィリピン（2.35）、インド（2.18）、ミャンマー（2.13）などは好感度が低い傾向となった。

キム・ミョンイル記者