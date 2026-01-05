李大統領　中国との経済協力拡大強調＝「新たな航路へ向かうべき」

【北京聯合ニュース】中国を訪問している韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は5日、北京の釣魚台で開かれた韓中ビジネスフォーラムに出席し、両国の経済協力拡大を強調した。

李大統領は「韓国と中国は同じ海で同じ方向に向かって進む船」だとして、「これまで同じ波を乗り越え、成功した関係を築いてきた。産業供給網（サプライチェーン）の連携を通じて互いの発展に役立ち、世界経済をリードした」と評価。「世界の経済・通商環境を見ると、もはや過去のように定まった流れに従う状況ではない。技術は急速に方向を変え、供給網の予測は困難になった」とし、「慣性だけに依存すれば、重要な点を見逃す可能性がある」と指摘した。そのうえで、「今こそ新たな航路へ向かうべきだ」とし、「方向を変えなければ新しい道は見つからないかもしれない」と強調した。

今後の両国の経済協力については、「貿易額が3000億ドル（約47兆円）で停滞しているが、新たな市場の開拓が必要だ」とし、「人工知能（AI）という未来技術を通じた新たな協力をしなければならない」と表明。「生活用品、ビューティー、食品などの消費財、映画・音楽・ゲーム・スポーツなど文化コンテンツも新しい突破口になり得る」との考えを示した。

また、「私たちは違いよりも共通点をより多く見つけなければならない」とし、「両国は地理的に隣接しており、歴史的な絆の中で文化的な価値を共有している。習近平国家主席の言葉のように切り離せない関係だ」と述べた。