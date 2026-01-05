韓国　きょうのニュース（1月5日）

◇李大統領が中国との経済協力拡大強調 「新たな航路へ向かうべき」

中国を訪問している李在明（イ・ジェミョン）大統領は北京の釣魚台で開かれた韓中ビジネスフォーラムに出席し、両国の経済協力拡大を強調した。李大統領は「韓国と中国は同じ海で同じ方向に向かって進む船」だとして、「これまで同じ波を乗り越え、成功した関係を築いてきた。産業供給網（サプライチェーン）の連携を通じて互いの発展に役立ち、世界経済をリードした」と評価。「今こそ新たな航路へ向かうべきだ」と強調した。

◇国民的俳優アン・ソンギさん死去 約170作品に出演

国民的俳優、アン・ソンギさんが死去した。74歳だった。アンさんは先月30日に自宅で食事をしていたところ食べ物を喉に詰まらせ、同病院に運ばれて集中治療室で治療を受けていた。韓国を代表する映画俳優として、優れた演技力だけでなく品行方正な人柄で多くのファンに愛されたアンさんは、1957年にキム・ギヨン監督の映画「黄昏列車」で子役としてデビュー。子役時代を含め69年間で約170作品に出演した。

◇警察が旧統一教会の元幹部を取り調べ 検察と合同捜査本部設置も協議

警察は世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が政治家に金品を贈ったとされる疑惑を巡り、教団元幹部のユン・ヨンホ被告（政治資金法違反の罪などで公判中）が収監されているソウル拘置所に捜査員を送り、同被告に対する3回目の取り調べを行った。検察は教団と政界の癒着疑惑を捜査する合同捜査本部の設置を検察側と議論しているようだ。警察関係者は「最大限迅速に協議し、結論を出す」と述べた。

◇「ケデハン」 米授賞式で長編アニメ賞・主題歌賞の2冠達成

米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」が4日（現地時間）、米カリフォルニア州サンタモニカで開かれた授賞式「クリティクス・チョイス・アワード」で最優秀長編アニメーション賞と主題歌賞を受賞した。同作はディズニーの「ズートピア2」やディズニー＆ピクサーの「星つなぎのエリオ」などそうそうたるライバルを下し、3月に授賞式が開かれるアカデミー賞での受賞に一歩近付いた。