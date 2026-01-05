韓国完成車５社の25年販売　微減＝2年連続800万台割れ

【ソウル聯合ニュース】現代自動車、起亜、韓国GM、ルノーコリア自動車、KGモビリティーの韓国完成車メーカーが5日までに公表した資料によると、2025年の5社の世界販売台数は前年比0.2％減の793万4872台で800万台を2年連続割り込んだ。

国内は0.7％増の136万8773台、海外は0.3％減の656万6099台だった。

韓国完成車メーカーの年間販売台数は2023年に830万1221台を記録したが、24年から2年連続で800万台の大台を割り込んでいる。

メーカー別にみると、起亜は1962年の販売開始以来、最多となる313万5803台を記録し、前年比1.5％増加した。KGモビリティーも1.0％増加した。

一方、現代自動車は0.1％減の413万8180台。韓国GMは7.5％減、ルノーコリアは17.7％減となった。

昨年、国内販売台数が最も多かった車種は起亜の多目的スポーツ車（SUV）「ソレント」（10万2台）だった。2年連続での年間最多販売モデルで、唯一年間販売台数10万台を超えた。

昨年12月の5社の世界販売台数は前年同月比2.4％減の63万3973台だった。国内は2.5％減の11万6069台、海外は2.3％減の51万7904台だった。