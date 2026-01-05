李大統領「全面的な関係復元の元年に」　習主席と会談

【北京聯合ニュース】訪中している韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は５日（現地時間）、習近平国家主席と北京の人民大会堂で会談し、「今回の首脳会談は、2026年を全面的な韓中関係復元の元年にする重要な契機になる」と述べた。

今回の会談が双方にとって今年初の国賓首脳外交であると言及した上で、数千年間両国は隣国として友好的な関係を結び、国権を失った時期には国権回復のため、お互いに手を取り合って戦った関係だったと振り返った。

また、これからは時代の流れと変化に合わせ、習主席と共に韓中関係発展の新しい局面を開きたいと表明した。

李大統領は「私と習主席の間の信頼を基に、韓中関係の政治的基盤と友好ムードの基盤をしっかりと築く」とし、「特に国民の実生活に直結した分野で水平的な協力を続けるとともに、国民生活にかかわる問題の解決に向けた努力を強化する」との意向を示した。

朝鮮半島の平和についても言及した。

李大統領は朝鮮半島の平和に向け実現可能な方策を共に模索するとし、繁栄と成長の基本的な土台である平和の構築のために両国が共同で寄与できるようにすべきと強調した。

両首脳は韓国南東部・慶州で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議にあわせて昨年11月に会談している。李大統領の訪中により約2カ月の間に2度会談することになった。

李大統領は「慶州での会談の余韻が冷めやらぬうちに、習主席の招きでこんなに早く国賓訪問することになり、意義深い。温かい歓迎に韓国国民を代表して心から感謝する。新年を迎え、中国人民のみなさんの幸運と健康、韓中の共同発展を願う」と述べた。