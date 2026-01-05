俳優アン・ソンギさんに最高位の文化勲章　韓国政府

【ソウル聯合ニュース】韓国の崔輝永（チェ・フィヨン）文化体育観光部長官は５日、同日死去した韓国の国民的俳優、アン・ソンギさんの葬儀場を訪れ、故人に最高位の文化勲章「金冠文化勲章」が贈られると発表した。

同部は勲章授与の理由について、世代を超えて愛される演技を披露し、韓国映画と共に歩んできた国民的俳優であると評価したうえで「1990年代から2000年代における韓国映画の大衆的な飛躍と産業的発展を象徴する人物であり、映画界の社会的・文化的な裾野を広げることに大きく寄与した」と説明した。

アンさんは2013年には大衆文化芸術分野の功労者に贈られる「銀冠文化勲章」を受章した。

アンさんは1957年にキム・ギヨン監督の映画「黄昏列車」で子役としてデビューした。代表作に映画「NOWHERE～情け容赦なし～」「ツー・コップス」「ラジオスター」「シルミド／SILMIDO」などがある。日本の小栗康平監督の映画「眠る男」（1996年）など海外作品にも参加し、子役時代を含め69年間で約170作品に出演した。

アンさんは5日午前、ソウルの順天郷大病院で亡くなった。先月30日に自宅で食事をしていたところ食べ物を喉に詰まらせ、同病院に運ばれて集中治療室で治療を受けていた。2019年から血液のがんで闘病生活を続けていたアンさんは、復帰に向けて準備を進めていた。