習主席「核心的な利益考慮し相違点解決を」　韓中会談で日本けん制か

【北京聯合ニュース】中国の習近平国家主席は５日、国賓として訪中している韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と北京の人民大会堂で会談した。習氏は「信頼を持続的に増進し、各自が選択した発展の道を尊重しなければならない」とし、「両国は互いの核心的利益と重大な憂慮を考慮して見解の相違を解決しなければならない」と話した。中国国営通信の新華社が伝えた。

また抗日戦争に言及しながら「両国は歴史的に正しい側に立ち、正しい戦略的選択をすべき」と述べた。台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁を巡り関係が悪化する日本へのけん制を念頭に置いた発言とみられる。習氏は会談で韓中両国が犠牲を払い、日本の軍国主義に勝利したとも述べている。

保護主義については「共同で反対し、真の多国間主義を実践し、バランスの取れた秩序ある世界の多極化と普遍的・包容的な経済の世界化を推進することに寄与しなければならない」と指摘した。

混乱する国際情勢のなかで、両国の和合の重要性も強調した。

習氏は「現在、世界は100年に1度の大変革が進んでおり、国際情勢はさらに混乱し複雑に絡まっている」と指摘し、「中韓両国は地域の平和守護と世界の発展促進において重要な責任を負っており、広範囲に共通の利益を有している」と強調した。

中国国営通信の新華社によると、李大統領は「韓国は対中関係を高度に重視している」とし、「新年初の首脳外交を機に韓中関係の全面的な復元発展の流れを強固にし、求同存異（相違点を認めながら同じ点を追求）しながら、韓中の戦略的協力パートナー関係を深化させ、両国関係発展の新しい局面を共に開く用意がある」と述べた。

また「韓中は日本軍国主義の侵略に共に対抗して戦い、韓国は中国が韓国の在中独立運動遺跡地を保護したことに感謝する」とし「韓国は中国の核心的利益と重大な憂慮を尊重し『一つの中国』を堅持する」と表明したという。