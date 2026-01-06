訪中のサムスントップ　現地で「ラブブ」購入が話題に

【ソウル聯合ニュース】中国を国賓訪問している韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領に同行したサムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が北京市内のショッピングモールを訪れた様子を現地メディアが報じ、話題を呼んでいる。

中国メディアの極目新聞は6日、李氏が前日午後、北京の京東（JD）モールに通訳など6～7人の随行員を伴って現れ、中国の玩具大手、泡泡瑪特（ポップマート）の人気キャラクター人形「ラブブ」を購入したと伝えた。

インターネット上で公開された写真をみると、李氏はスーツに赤いネクタイという姿でショッピングモール内を歩いている。別の写真ではスーツの上にグレーのダウンベストを羽織った姿もみられた。

京東モールは中国の電子商取引（EC）大手、京東集団（JDドットコム）が運営するショッピングモールで、李氏が訪れた北京双井店は昨年オープンした。

李氏がラブブを購入したというニュースは中国ネット検索大手、百度（バイドゥ）の検索ランキングにランクインするなど、現地で大きな関心を集めた。

李大統領の経済使節団として中国を訪問した李氏は、5日に北京の釣魚台で開かれた韓中ビジネスフォーラムに出席した。

フォーラムには李氏とSKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長、現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、LGグループの具光謨（ク・グァンモ）会長の4大企業グループトップをはじめ、韓中両国の経済人が多数出席した。