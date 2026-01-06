「捕まえてみろよ」　高齢者をからかう小学生2人組、高校生たちに捕まってしょんぼり　／ソウル

高級ブランドのダウンジャケットを着た小学生のグループが地下街で高齢者をからかったり怒らせたりした後、周囲の人々に注意される様子がカメラに捉えられた。

昨年12月30日、複数のインターネット・コミュニティー・サイトや交流サイト（SNS）で、お笑いタレント、キム・ヨンミンさん（44）がソウル地下鉄・弘大入口駅近くの地下街で体験したことについて書いた文章と写真がシェアされた。

キム・ヨンミンさんは「（今日）弘大で体験したカルチャーショック」「とても高価なダウンジャケットを着た小学生のグループが、黄緑色のリュックサックを背負ったおじいさんに向かって『俺を捕まえてみろよ』とばかりに追撃戦を繰り広げた」と投稿した。

そして、「白いダウンジャケットを着た小学生が高齢者をからかって逃げると、他の子どもたちがケラケラ笑って『おじいちゃん、捕まえてよ』とあおる様子は非常に衝撃的だった」「おじいさんは怒っていた様子だったが、小学生の足の速さについて行けなかった」と書いた。

さらに、「子どもたちの行動からすると、高齢者をからかって逃げるような遊びをするのが初めてではないように見えた」「私が捕まえて叱ろうとしたところ、近くにいた若者たちが『こっちに来い』と言って子どもたちを捕まえた。すると、子どもたちはおとなしい羊になった」と説明した。

合わせて投稿された写真には、高価なダウンジャケットを着た小学生2人が、高校生とみられる若者たちの前で頭を下げて立っている様子が写っている。

キム・ヨンミンさんは「子どもたちの親はおそらく私と同じくらいの年齢だと思うが、普段から高齢者をさげすむ表現を平気で使う人々が周辺にいるようだ」「大韓民国はある世代の犠牲の上に成長した社会だ。その中で高齢者をからかう考えそのものが深刻な問題だ」「数十万－百万ウォン（数万－数十万円）台のダウンジャケットを着ていても、そんな格好は結局、何の意味もない」と指摘した。

ネット上では「うちの子どもが外であんな行動をして警察まで来たら、とても恥ずかしいと思うだろう」「子どもの人間性は結局、親の責任」「老いがからかわれる社会は本当に怖い」などのコメントを寄せている。

チョン・アイム記者