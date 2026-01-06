中国が韓国へ新たにパンダ貸与か　両国当局が協議開始

【ソウル聯合ニュース】韓国と中国の環境当局が6日、ジャイアントパンダに関する協力策について協議した。

韓国の気候エネルギー環境部によると、同部の金星煥（キム・ソンファン）長官が同日、中国国家林業・草原局の劉国洪局長と会談し、両国のパンダ外交の成果を振り返り、今後の協力を深めていくことを確認した。

会談は、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と中国の習近平国家主席が前日北京で行った首脳会談で、新たなパンダの貸与について実務者レベルの協議を進めていくと合意したことに基づき行われた。

習氏が2014年7月に訪韓した際の韓中首脳会談の共同声明には「パンダの共同研究を支持する」との内容が盛り込まれた。その後、両国は協議を進め、16年3月にパンダの雄と雌の2頭が韓国に贈られた。

韓国は1994年に中国からパンダ1組を借り受けたが、アジア通貨危機直後の98年に返還しており、22年ぶりに中国からパンダを迎えた。

雄は「ロバオ（楽宝）」、雌は「アイバオ（愛宝）」と名付けられ、ソウル近郊のテーマパーク、エバーランド（京畿道竜仁市）で16年4月から一般公開された。

エバーランドは韓国で初めてパンダの自然繁殖に成功し、20年7月にロバオとアイバオの間にフーバオ（福宝、雌）が誕生した。フーバオは24年4月に中国に返還された。

現在、エバーランドにはロバオとアイバオ、23年7月に誕生した雌の双子、「ルイバオ（睿宝）」と「フイバオ（輝宝）」の計4頭が飼育されている。