韓国政府　中銀から借り入れも国防費未支給＝「国庫管理に問題」指摘も

【ソウル聯合ニュース】韓国政府が昨年、国防費の一部を支給しなかったことが明らかになっている中、昨年12月には資金不足で韓国銀行（中央銀行）から5兆ウォン（約5400億円）を借り入れていたことが7日、分かった。

韓銀が国会企画財政委員会所属の朴成訓（パク・ソンフン）国会議員（最大野党「国民の力」）に提出した資料によると、政府は韓銀から昨年9月に14兆ウォンを、12月に再び5兆ウォンを借り入れた。

政府は歳入と歳出に時差が発生し、資金が足りなくなると、韓銀から一時的に資金を借り入れ、返済できる制度を利用している。政府がこの制度を使えば使うほど、歳出に比べ歳入が不足し、財源を一時的に調達したケースが多かったことを意味する。

政府は１～８月までを合わせた昨年、計164兆5000億ウォンに達する資金を韓銀から借り入れた。2024年（173兆ウォン）に続き、過去2番目の規模となる。利息は計1580億9000万ウォンに上った。利息も24年に次ぐ過去2番目だった。

朴氏は昨年12月に5兆ウォンを借り入れたにもかかわらず、官庁の予算を適時に執行できなかったのは、国庫管理に問題があると指摘した。国防部は昨年末まで防衛業者などに支払わなければならない1兆3000億ウォンをまだ支給していない。