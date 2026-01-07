10代の動画視聴1日3.3時間　ショートコンテンツ人気＝韓国調査

【ソウル聯合ニュース】韓国言論振興財団が7日発表した報告書によると、韓国の10代の95.1％が1週間以内にオンライン動画プラットフォームサービスを利用したことがあると答え、視聴時間は1日平均200.6分（約3.3時間）だった。中学生が233.7分で最も多く、高校生が226.2分、小学生が143.6分だった。

調査は財団が世論調査会社の韓国ギャラップに依頼し、昨年6～9月に小学4年生から高校3年生までの2674人を対象に行われた。

主に視聴したコンテンツはゲーム（63.9%）、音楽・公演・ダンス（50.6%）、料理・モクバン（食べる様子を配信する動画、40.6%）などで、主に利用するプラットフォームはインスタグラムリール（37.2%）、ユーチューブ（35.8%）、ユーチューブショート（16.5%）、ティックトック（8.0%）、ネイバークリップ（1.3%）などの順だった。

報告書は「オンライン動画プラットフォームの利用経験率はユーチューブが最も高かったが、よく利用するプラットフォームはインスタグラムリールがユーチューブを上回った」とし、「青少年のオンライン動画消費の中心軸がロングフォームからショートフォームに移ったとみられる」と分析した。

１週間以内にショートコンテンツをどの程度頻繁に見たかという質問には回答者の49.1％が「毎日」と答え、直近の2022年の調査の0.2％から大幅に増加した。

動画プラットフォームに自分で撮影した動画をアップロードした経験があると答えた回答者も30.3％に上った。

インターネットやモバイルでの動画視聴が増えた一方、1週間以内にテレビを視聴したと答えた人は22年の調査から12.6ポイント減少した84.8％にとどまった。

主に使用するメッセンジャーサービスはカカオトーク（47.3%）とインスタグラムのダイレクトメッセージ（DM、47.2%）がほぼ横並びとなった。インスタグラムの利用可能年齢が満14歳以上のため、小学生ではカカオトーク（81.0％）の利用率が高かったが、中学生と高校生ではインスタグラムのDMを主に使用するという回答がそれぞれ57.3％、64.4％となった。

10代が最も多く使うSNSもインスタグラム（87.1％）が圧倒的だった。