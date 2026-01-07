韓東勲前代表を懲戒する倫理委メンバー7人任命するも実名リークされ3人辞意…国民の力党員専用掲示板問題

韓国の保守系野党「国民の力」の中央倫理委員会が6日、倫理委員長としてユン・ミンウ果川大学警察行政学科教授を選出した。倫理委は、党員に対する懲戒権を持っている。

国民の力倫理委はこの日、報道資料を出して「ユン委員長は党憲・党規に基づき、来たる8日の党最高委員会議の議決を経て党代表が任命する予定」と伝えた。ユン委員長は、今月5日に任命された倫理委員が互選する方式で選ばれ、張東赫（チャン・ドンヒョク）代表などが名を連ねる党最高委が8日にユン委員長選出案を議決したら、最終任命される。倫理委員長はこれまで党代表が指名していたが、選出方法を変えたのだ。

国民の力によると、ユン委員長は2021年から現在まで、果川大学警察行政学科の正教授として在職している。米国テキサス州のサム・ヒューストン州立大学で刑事司法学の博士号、ソウル大学外交学科で国際政治学の博士号を取得した。

ユン委員長はこれまで女性家族部（省に相当）政策諮問委員、軍事安保支援司令部・国軍防諜（ぼうちょう）司令部諮問委員、韓国警察庁国家危機協商・対テロ諮問委員、国家情報院（韓国の情報機関）諮問委員、国家安保室政策諮問委員などを歴任した。

また倫理委は、今月5日に7人の倫理委員が任命された直後、その実名リストがメディアに流出して報じられたことについて遺憾を表明した。倫理委は6日の報道資料で「倫理委員リスト非公開の原則を破り、リストがメディアに公開されたことに対して強い遺憾を表明する」とし「党指導部に事実関係の確認と適切な措置を要求することとした」と表明した。

倫理委は、リスト流出論争で倫理委員3人が辞意を表明したことも明らかにした。これにより倫理委は、現在のユン委員長を含む4人で、「半分の人数」で発足することになった。国民の力の党憲・党規上、倫理委は9人以内で構成される。

通常、倫理委員のリストは外部に公開されず、倫理委員の中から選出された委員長と副委員長程度が外部に公開される。今回新たに任じられた倫理委は、韓東勲（ハン・ドンフン）元代表の家族が関与したという「党員掲示板事件」の懲戒案件などを話し合う予定だ。

