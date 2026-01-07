［韓流］22年発表の「Run　BTS」　米ビルボード1位＝活動再開に期待高まる

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループBTS（防弾少年団）の楽曲「Run BTS」が、米ビルボードのチャート「ワールドデジタルソングセールス」で１位を獲得した。所属事務所のビッグヒットミュージックが7日、伝えた。

2022年6月にリリースされたBTSのアンソロジーアルバム「Proof」に収録されているこの曲は、ブラジルやフィンランドなど61カ国・地域のiTunes（アイチューンズ、米アップルのコンテンツ配信サービス）のトップソングチャートでも1位を記録した。

ビッグヒットミュージックは「（今年3月の）活動再開を控え、世界のARMY（アーミー、BTSのファン）の自発的なストリーミング再生がもたらした結果」とし、新譜に対するファンの期待が高まっていると説明した。

最近では18年発表の曲「Anpanman」もビルボードの「ワールドデジタルソングセールス」で1位となったほか、リーダーのRM（アールエム）のライブ配信をきっかけにRMのセカンドソロアルバム収録曲「Nuts」も同チャートの2位に再ランクインした。

BTSの新譜発売のニュースが伝えられると、世界最大の音楽配信サービス・スポティファイでも既存曲の順位が一斉に上昇した。

スポティファイのチャート「ウイークリートップソンググローバル」ではJIMIN（ジミン）のソロ曲｢Who｣が32位、JIN（ジン）のソロ曲「Don't Say You Love Me」が38位、JUNG KOOK（ジョングク）のソロ曲「Seven」が62位、V（ブイ）と歌手パク・ヒョシンのデュエット曲「Winter Ahead」が102位にランクインし、それぞれ48ランク、36ランク、54ランク、80ランク上昇した。

また、海外メディアもBTSの活動再開を報じ、大きな関心を示した。

ビルボードは「約4年にわたる空白期間を経て、K-POPを代表する偉大なアーティストが帰還する」とし、米ワシントン・ポストはBTSのヒット曲のタイトルを引用して「BTSが26年を『Dynamite』のように熱く盛り上げる準備を終えた」と伝えた。