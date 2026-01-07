李大統領「韓中、競争しながら良い協力を」　上海でベンチャーサミット出席

【上海聯合ニュース】中国を国賓訪問中の李在明（イ・ジェミョン）大統領は7日（現地時間）、上海で開かれた「韓中ベンチャースタートアップサミット」に出席した。

「韓中の起業エコシステム、つながりを超え共同成長へ」をテーマに、両国の政府関係者や企業関係者など約400人が参加した。

李大統領は「かつては韓国の資本・技術と中国の土地・人をつなげる方式で協力がなされたが、今は中国の資本・技術の蓄積が韓国に追いつくだけでなく、追い越す段階」とし「これからは両国間の新しいレベルの協力が必要だ」と語った。

また「最近は水平的（フラットな）関係という表現を使うが、私は『競争的協力』関係と表現したい」として「一方では競争しながらもその中でより良い協力関係を構築しなければならない」と説明した。

さらに「やや損なわれた韓中の協力関係を再び正常軌道に乗せ、これに加えて新しい未来指向の関係を作ることが今回の訪中の目標でもある」と述べた。

李大統領はまた、中国がイノベーション型の起業を新たな成長エンジンとするように、韓国もベンチャー30年の歴史を基盤に起業の時代に大転換しようとしているとし、「そのためには若者が失敗を恐れずに挑戦できなければならず、政府は若い起業家の道を惜しみなく支援する」と約束した。

李大統領は人型ロボットなど会場に展示された両国企業の製品を見て回った。