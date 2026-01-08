アジア最大級の国際犯罪組織「プリンスグループ」会長逮捕、中国に送還　／カンボジア

アジア最大級の国際犯罪組織と指摘されているカンボジアの中国系企業「プリンスグループ」のチェン・ジー会長（38）が逮捕され、中国に追放された。フランス通信（AFP）が7日に報じた。

カンボジア内務省は同日の声明で、カンボジア当局がチェン・ジー（陳志）、シュー・ジーリャン、サオ・ジーフイら中国国籍の3人を逮捕し、中国に引き渡したことを明らかにした。

カンボジア内務省は越境犯罪に対応するため6日に逮捕作戦を実施したという。またチェン・ジーのカンボジア国籍は昨年12月の王室勅令によりはく奪されたことも明らかにした。

米国と英国は2024年10月、カンボジアなどを拠点に世界の被害者から現金を奪い、また人身売買された労働者を拷問する収容所などを運営したとしてプリンスグループとチェン・ジーを含む15人の個人と132の団体に対して独自制裁を行った。

中国出身のチェン・ジーはカンボジアの国籍を取得した直後から政界と太いパイプを築いて事業を拡張し、その裏で大規模詐欺犯罪の拠点を運営し巨額の富を得たという。米自由アジア放送（RFA）は「中国政府はプリンスグループについて、およそ50億人民元（約1100億円）の不法収益を得た越境犯罪組織と認識している」と伝えた。

イ・ガヨン記者