習主席から李大統領への贈り物は　電動自転車・陶磁器・干し柿

【ソウル聯合ニュース】中国を国賓として訪問した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領に対し、習近平国家主席から電動自転車をはじめ、陶磁器や茶器セット、絵画などが贈られたことが８日、韓国の政界関係者の話で分かった。

李大統領は4日から4日間の日程で訪中し、5日に習主席と首脳会談を開いた。

習主席からはリンゴや干し柿などの果物セットも贈られた。昨秋に韓国南東部・慶州で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席した習氏に対し、李大統領が贈った慶州名物「皇南（ファンナム）パン」へのお返しとみられる。軍所属のスター歌手だった習氏の妻、彭麗媛氏のＣＤも贈られた。

ただ、青瓦台（大統領府）は外交慣例上、中国からの贈り物の詳細は明らかにしていない。

李大統領は前日、上海で記者会見を開き、中国側が多くの贈り物を準備していたのに韓国側は少ししか用意していなかったため「申し訳ない気持ちになった」と話していた。

李大統領は習主席に絵画「麒麟図」や金箔で竜をあしらった額を、彭氏には伝統工芸品・七宝の装身具「ノリゲ」や美容機器を贈った。

また、今回の訪中を機にソウルの澗松美術館が所蔵する清朝時代のものとみられる石獅子像一対を中国に寄贈することも決まった。