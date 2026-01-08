「フサフサだと言ってたのに…」　妻がハゲを隠して結婚した夫を告訴　／インド

【NEWSIS】インドの女性が、結婚前に夫が頭髪の脱毛や所得、学歴などを偽っていたとして、夫とその家族4人を警察に告訴した。女性はまた、結婚してから脅迫や暴力を受けた上、薬物の密輸などを強要されたと主張している。

インド・メディア「NDTV」は5日（現地時間）、インド北部の都市ノイダに住む女性が夫とその家族4人を相手取り、詐欺と家庭内暴力などの容疑で告訴状を提出したと報じた。女性と夫は昨年1月16日に結婚した。

女性は「結婚前は夫から、髪の毛はフサフサしていると聞いていたが、結婚してみたら夫が完全にハゲでかつらを着用していることが分かった」と主張。また、夫が実際の所得や学歴など重要な個人情報を偽っていたと明かした。

女性は結婚後、夫が「プライベートな写真を流布してやる」と女性を脅迫した上、身体的な暴力を振るわれたと主張。海外旅行中に暴行を受けた上、タイでは大麻をインドに密輸するよう強要されたという。

現地警察署の署長は「被害女性の証言を基に、夫と夫の家族4人の計5人を立件した。現在、さらなる捜査を進めているところだ」と説明した。

警察は、インドの刑法に基づいて夫と夫の家族に対し、女性への虐待・脅迫・暴行・信頼背反の容疑に加え、ダウリー禁止法（新婦が新郎側に結婚持参金を用意することを禁じる法律）違反の容疑も適用したと明らかにした。

キム・ヘギョン記者