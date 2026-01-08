韓日議員連盟会長が訪日　高市首相を表敬訪問へ

【ソウル聯合ニュース】韓国最大野党「国民の力」所属の朱豪英（チュ・ホヨン）国会副議長は8日から3日間の日程で韓日議員連盟会長として日本を訪問し、議会外交を展開する。

今回の訪問は、昨年の韓日国交正常化60年の成果を基に両国議会間の協力を強化し、在日同胞社会の懸案を把握するために行われる。

朱氏は訪日中に高市早苗首相を表敬訪問し、韓日両国が直面する主要課題と今後の協力策について意見交換するほか、両国議員の交流拡大と実質的協力策についても議論する予定だ。

また、在日本大韓民国民団（民団）中央本部、民団大阪本部、在日本韓国人総連合会、在日本関西韓人連合会との会合に出席し、在日同胞社会の声に耳を傾ける方針だ。

このほか、韓日・日韓議員連盟の懇談会を開いて韓日議会間の交流拡大策を議論し、協力課題を模索する計画だ。懇談会には長島昭久・日韓議員連盟幹事長など同連盟所属の議員が出席する。

今回の訪日には閔洪喆（ミン・ホンチョル）韓日議員連盟幹事長（与党「共に民主党」）、常任幹事の裵賢鎮（ペ・ヒョンジン）議員と経済科学副委員長の李成権（イ・ソングォン）議員（国民の力）など8人が同行する。

朱氏は「今回の訪問が日本政府や議会との信頼（関係）をさらに強固にし、長きにわたり黙々と尽力されてきた在日同胞の方々にとっても、ささやかな力となることを願う」と述べた。