韓国首相「韓日は最適のパートナー」　李大統領の訪日控え協力提案

【ソウル聯合ニュース】韓国の金民錫（キム・ミンソク）首相は8日、政府ソウル庁舎で自民党の小林鷹之政調会長と会談し、協力強化について意見交換を行った。

金氏は、李在明（イ・ジェミョン）大統領の訪日が今月予定されている状況で小林氏が来韓したことはより重要性を持つと述べた。隣国である韓日の関係は非常に重要だとし、「両国間には困難な懸案もあるだろうが、比較的（協力の）可能性が高い分野から協力を強化し、徐々に知恵を集めていくことが望ましい」と提案した。

さらに「韓日間の経済協力と青年交流に注目している。経済協力において韓日両国は最適のパートナーだ」とし、「小林政調会長が有力な次世代の政治家として両国間の青年交流に力を添えてくれることを希望する」と要請した。

これに対し小林氏は、韓国政府が国益中心の実用外交の基調の下で内政と外交を推進していることが非常に印象的だとし、高市早苗首相から韓国への思いをしっかり伝えるよう託されたと応じた。また、国際社会の戦略環境の中で韓日間の協力はかつてなく重要だとし、「自由で開かれたインド太平洋構想」の実現が高市政権の基本方針だと紹介した。

小林氏は経済協力と青年交流について、両国企業が半導体などの分野で協力していく余地は多いとみているとの見解を示した。その上で、日本の若者の間で韓国コンテンツの高い人気を実感しているとし、日本コンテンツに対する韓国の多くの関心を期待したいと述べた。