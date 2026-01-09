韓国の25年航空旅客　過去最高更新＝日本路線2731万人

【ソウル聯合ニュース】韓国の国土交通部などが9日までに公表した統計によると、2025年の韓国内の空港の旅客数は前年（1億2005万8371人）より3.9％増加した1億2479万3082人で過去最高を更新した。

これまでは新型コロナウイルス感染拡大前の2019年に記録した1億2336万人（国内線3298万人、国際線9038万人）が最多だったが、これを1.2％上回った。

25年の国内線旅客数は3024万5051人で前年比2.8％減ったが、国際線は9454万8031人で6.3％増えた。

国際線旅客は日本路線が2731万人で前年比8.6％増加した。19年比では44.8％増加した。昨年も円安が続き、地方都市を含め路線が増えた影響と分析される。

中国路線は1680万人で22％増え、19年の91.2％まで回復した。中国が韓国人の短期滞在ビザを免除したことに加え、昨年9月末から韓国が中国人団体観光客のビザなし入国を認めたことや、中国航空会社による低価格運賃攻勢での客集めなど、複合的要因が作用した結果とみられる。

日本と中国に旅客が集中し、東南アジアなどそのほかのアジア地域の路線は3482万人で0.5％減少した。19年の95.6％にとどまった。長距離の米州路線は4.7％増の682万人で、欧州路線は5.5％増の485万人だった。

国内航空各社の国際線旅客数はチェジュ航空が9％減の778万人で、下げ幅が最も大きかった。エアプサンは416万人で7.4％減少した。南西部の務安国際空港でチェジュ航空の旅客機が炎上し、179人が死亡した24年12月の事故や、南部の金海国際空港で25年1月に起きたエアプサン機の火災で、2社は安全面での懸念から需要が減ったとみられる。

エアソウルは大きな事故などはなかったものの8.4％減の168万人を記録した。安全性強化のために国際線の運航便を減らした影響と分析される。

一方、エアロKは75.4％増の150万人、イースター航空は59.7％増の307万人、エアプレミアは42.3％増の108万人を記録した。ティーウェイ航空は7.3％増の706万人、ジンエアーは2.2％増の667万人、昨年11月から国際線を就航させたパラタ航空は約7万1000人だった。

フルサービスキャリア（FSC）の大韓航空は8.2％増の1914万人、アシアナ航空は1.3％増の1215万人だった。