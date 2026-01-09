25年11月の経常黒字122億ドル　半導体など輸出好調＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が9日発表した国際収支（速報値）によると、昨年11月の経常収支は122億4000万ドル（約1兆9200億円）の黒字だった。2年7カ月連続の黒字で、黒字規模も秋夕（チュソク、旧暦8月15日）の大型連休などで低調だった前月（68億1000万ドル）や前年同月（100億5000万ドル）より大きかった。また、11月としては過去最大となった。

昨年1～11月の経常黒字の累計（1018億2000万ドル）も前年同期（866億8000万ドル）を17.5％上回り、過去最高を記録した。

昨年11月の経常収支を項目別にみると、商品収支（貿易収支に相当）の黒字（133億1000万ドル）は10月（78億2000万ドル）の1.7倍に上った。月間では歴代4位の規模で、11月としては最も多かった。

輸出（601億1000万ドル）は前年同月（569億9000万ドル）比5.5％増加した。

韓銀は、IT（情報技術）品目の輸出が半導体を中心に急増したほか、非IT部門で乗用車も善戦し、輸出全体では2カ月ぶりに前年同月比で増加に転じたと説明した。

半導体（38.7％増）、乗用車（10.9％増）、コンピューター・周辺機器（3.2％増）などは増加したが、無線通信機器（6.1％減）、鉄鋼製品（9.9％減）などは減少した。

地域別では東南アジア（18.4％増）、中国（6.9％増）向けなどで好調だったが、米国（0.2％減）、欧州連合（EU、1.9％減）、日本（7.7％減）向けでは苦戦した。

輸入（468億ドル）は前年同月（471億1000万ドル）比0.7％減少。エネルギー価格の下落に加え、ガス（33.3％減）、石油製品（16.9％減）、原油（14.4％減）など原材料の輸入が7.9％減少したことが最も大きく影響した。

一方、情報通信機器（16.5％増）、輸送装備（20.4％増）などを中心に資本財が4.7％増え、消費材の増加率も19.9％に上った。なかでも金の輸入が554.7％急増した。

サービス収支は27億3000万ドルの赤字だった。赤字規模は前月（37億5000万ドル）を下回ったが、前年同月（19億5000万ドル）からは拡大した。

このうち旅行収支は、秋夕の連休に急増した出国者数が減少したことで赤字規模（9億6000万ドル）が前月（13億6000万ドル）に比べ減少した。

給与・賃金と投資に伴う利子や配当を差し引きした所得収支（第1次所得収支）は18億3000万ドルの黒字で、黒字額は前月（29億4000万ドル）から11億ドル以上減少した。外国人投資家への配当金支払いにより、配当所得収支の黒字額は22億9000万ドルから12億5000万ドルに急減した。