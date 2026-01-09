李大統領　13～14日に奈良県訪問＝高市首相と会談へ

【ソウル聯合ニュース】韓国の青瓦台（大統領府）は9日、李在明（イ・ジェミョン）大統領が13～14日に高市早苗首相の地元の奈良県を訪問し、高市首相と首脳会談を行うと発表した。

李大統領は昨年10月30日、韓国南東部・慶州でアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に合わせ高市首相と会談した後、記者会見で、首脳が相互往来する「シャトル外交」に言及し、「次回は私が日本を訪問するが、できれば奈良県に行きたいと話した」と伝えていた。

李大統領は13日午後に奈良県に到着し、高市首相との会談と夕食会に臨む。李大統領が就任後、日本と首脳会談を行うのは5回目で、高市首相とは2回目となる。

高市首相との会談は約2カ月半ぶりで、青瓦台は地域や国際懸案、経済・社会・文化など国民生活に直結するさまざまな分野での協力強化について議論すると明らかにした。

中国と日本の対立が高まっている中、この問題についても議論するか注目される。

李大統領は14日には高市首相と親交を深める行事に出席し、在日韓国人らと懇談する予定だ。

青瓦台は「今回の日本訪問で相手国を随時往来するシャトル外交の意義を生かすと同時に、未来志向で安定的な韓日関係の発展基調を確固たるものにできると期待する」と表明した。