韓国化粧品　25年の輸出額114億ドルで過去最高

【ソウル聯合ニュース】韓国の食品医薬品安全処は9日、2025年の韓国化粧品の輸出額（速報値）が前年比12.3%増の114億ドル（約1兆8000億円）を記録し、過去最高を更新したと発表した。

昨年の月別輸出額はすべての月で該当月の過去最高を更新し、特に9月は前年同月比26%増の11.5億ドルを記録し、月間で初めて11億ドルを超えた。

半期ベースでも7～12月に前年同期比9.3%増の59億ドルとなり過去最高を更新した。

昨年の輸出額を国・地域別に見ると、米国が22億ドルで最も多く、中国（20億ドル）、日本（11億ドル）と続き、上位10カ国・地域が全体の70.7%を占めた。

アラブ首長国連邦（UAE）が8位、ポーランドが9位に入るなど、中東・欧州で増加傾向が見られた。

米国への輸出額は2021年に初めて2位を記録してから増加を続け、23年には10億ドル超え。昨年初めて韓国化粧品にとって最大の輸出国となった。

輸出相手国は2024年の172カ国・地域から25年には202カ国・地域に増えた。米国や中国への割合が減少する一方、輸出先が多角化し、欧州、中東、南アジア、中南米などへの輸出が増加した。

製品タイプ別では基礎化粧品が前年比11.6%増の85.4億ドルで最も多く、香水などの芳香製品は46.2％増の0.6億ドルで増加幅が最も大きかった。