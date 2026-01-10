お隣さんの出前を盗み食いした7歳男児が胃腸炎で入院、男児の両親が治療費の支払い求める　／中国

【NEWSIS】中国で、隣家の玄関前に配達された辛い料理をこっそり食べた7歳の男児が体調を崩して入院し、賠償責任を巡って法的な論争が起きている。

中国の北京タイムズなどが5日、報じた。それによると、この男児は隣家の張さん宅の玄関前に配達されていた料理を見つけ、こっそり持ち帰って食べたという。

【写真】「韓国激辛即席麺が原因の胃潰瘍で入院」と訴訟起こしたカナダ人女性

この家では以前から出前の料理を何度か盗まれていたため、泥棒を懲らしめようと、わざと「ものすごく辛い」料理を注文した。

男児は料理を食べた直後、激しい腹痛に見舞われ、嘔吐（おうと）の症状も出た。

その後、病院で急性胃腸炎と診断されて入院し、治療費として2000元（約4万5000円）以上を払った。

男児の両親は「張さんが危険な料理を注文したせいで息子が被害を受けた」として、医療費の賠償を要求した。

これに対し、張さんは「私は合法的に料理を購入して出前を頼んだ。むしろ勝手に盗んで食べた子どもが悪いのだから、責任を負う必要はない」と反論した。

現地の弁護士は「張さんに責任はない」と明言した。

弁護士は「出前の注文は違法ではなく、公共秩序や社会的慣習にも反していない」「辛い料理を注文したのは自身の財産権を保護するための予防措置に当たる」と主張した。

また「料理の中のトウガラシは普通に使われる調味料であり、必要以上の危険を招いたと考えるのは困難。男児の病院費を賠償する責任はない」と強調した。

キム・スビン記者