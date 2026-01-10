男性インストラクターの「お姫様抱っこ」で滑降、11万円誕生日イベントが話題　／中国・遼寧省

【NEWSIS】中国・遼寧省のスキー場が提供している誕生日サービスが話題になっている。男性インストラクターが女性客を「お姫様抱っこ」した状態でゲレンデを滑り降りるサービスで、その様子を収めた動画が公開されてネット上で論議を呼んでいる。

【写真】「お姫様抱っこ」で滑降する様子

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が5日、報じた。それによると、チャオと名乗る女性は最近、遼寧省瀋陽市にある「東北亜スキーリゾート」で、誕生日向けのスペシャルイベントを楽しんだとして、その様子をインターネットに投稿した。

動画を見ると、白いウエアを着た男性インストラクターが、女性を両腕で抱き抱えてゲレンデを滑り降り、女性はインストラクターの肩に腕を回して笑顔を見せている。

他のインストラクターたちが周りで花束やケーキを用意して誕生日を祝う様子も映っている。

チャオさんは今回のサービスに5000元（約11万2000円）を払ったと明かした。さらに「初めて利用したけど、とても満足できたし、友人たちにも薦めておいた」とつづった。

リゾート側はこのサービスについて、公式の「キャリー・スキー（carry skiing）」プログラムだと説明した。

料金はインストラクター1人につき1時間300元（約6700円）で、予約が必要だ。インストラクターは専門の資格を持ちコーチとして認定された若い男性たちで、サービスは性別に関係なく誰でも利用できる。

このサービスはSNS（交流サイト）で急速に拡散され、話題になった。あるネットユーザーは「感情的な満足感を提供するサービス」だとして「地域の観光とウィンタースポーツの活性化に役立つのではないか」と評価した。

一方、事故が発生した際に責任の所在が不透明だという指摘や、インストラクターと利用者の体が密着するため問題になる恐れがあるという批判も見られた。

また「スキーを心から楽しむ人にとっては関心のないサービスだ」として、このようなサービスの流行に疑問を呈する人もいた。

カン・セフン記者