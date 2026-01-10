「おい・めいとの結婚はダメ」　ウズベキスタン政府、8親等以内の結婚を禁止

ウズベキスタン政府が、血族間での結婚に関する規制を大幅に強化した。近親婚が多く、遺伝子変異の問題が深刻だったからだ。

タイムズ・オブ・セントラルアジア（TCA）などが1日、報じた。それによると、ウズベキスタンの法務省は、おじとめい、おばとおい、さらに8親等以内で祖先から数えて同じ世代に当たる男女の結婚など、比較的遠い血族同士の結婚も禁止する法律を制定した。

ウズベキスタンの従来の家族法では、直系尊属あるいは実のきょうだい・異母きょうだい間の結婚、養父・養母と養子の結婚だけが禁止されていた。新しい法律によって、近親婚の規制範囲が拡大された。

新しい法律によると、この規定に違反すれば罰金刑あるいは最大2年の労働教化刑に処せられる可能性がある。

このような措置が取られたのは、ウズベキスタン国営の「先端技術研究所（CAT）」が最近発表した新たな報告書がきっかけだった。報告書には「ウズベキスタン人の間で、近親婚によって数十件の新たな遺伝子変異が確認された」との内容が盛り込まれている。

CATの研究陣は、検査対象の児童の半数はすでに変異遺伝子を保有しており、全体の約86％の児童から少なくとも一つ以上の遺伝子異常が見つかったと明らかにした。この数値は国際平均の2倍に達する。

CATの研究陣は「ウズベキスタンの一部地域では、結婚全体の約4分の1が近親婚となっており、遺伝子変異が容易に発生する」として、遺伝子変異の原因が近親婚にあると指摘。さらに「こうした遺伝子変異は遺伝性疾患だけでなく、糖尿病や心血管疾患、がんの発症リスクも高めることになる」と警告した。

キム・ガヨン記者