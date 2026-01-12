G-DRAGONのソロ盤　中国音楽サイトの「今年のK-POPアルバム」に

【ソウル聯合ニュース】韓国の音楽グループ、BIGBANG（ビッグバン）のG-DRAGON（ジードラゴン）のソロアルバム「Ubermensch」が、9日に発表された中国の音楽配信サイト、QQミュージックの年間チャート「今年のK-POPアルバム」に選ばれた。所属事務所が12日、明らかにした。
G-DRAGONは中国音楽配信大手、テンセント・ミュージック・エンターテインメントが発表した年間チャートでも「今年のK-POP歌手」に、ソロアルバム「Ubermensch」は「今年のK-POPアルバム」、同アルバムの収録曲「HOME SWEET HOME」は「今年のK-POPソング」に選ばれた。
同アルバムは昨年2月に発売され、28カ国のiTunes（アイチューンズ、米アップルのコンテンツ配信サービス）で1位を記録し、世界最大の音楽配信サービス・スポティファイでストリーミング再生回数が累計3億回を超えるほどの人気を集めた。
G-DRAGONは来月6～8日にソウル・オリンピック公園KSPO DOME（オリンピック体操競技場）でファンミーティング「2026 G-DRAGON FAM MEETING」を開催する。