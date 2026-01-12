韓国　きょうのニュース（1月12日）

◇カンボジアで韓国人ら26人検挙 性的搾取伴う特殊詐欺容疑

韓国の青瓦台（大統領府）は12日、国境を越えて行われる犯罪に対応する政府横断タスクフォース（TF）がカンボジアで性的搾取を行っている詐欺犯罪組織の構成員26人を検挙したと発表した。検挙されたのはほとんどが韓国人という。青瓦台の姜由楨（カン・ユジョン）報道官によると、プノンペンに拠点を置く犯罪組織は検察や金融監督院の関係者であると偽り、犯罪に関与していると韓国に居住する女性をだまし、調査に必要だとして金品を奪った疑いを持たれている。また対象の女性から金銭を奪うだけでなく、心理的に追い込むことで宿泊施設から一歩も出られない「セルフ監禁」の状態にし、性的搾取にあたる映像や写真を撮影させ、送信させていた疑いもある。

◇「KPOPガールズ！」 米ゴールデン・グローブ賞で2冠

米アカデミー賞の前哨戦とされる映画賞「第83回ゴールデン・グローブ賞」の授賞式が11日（現地時間）、カリフォルニア州ビバリーヒルズで開催され、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」がアニメ映画賞と主題歌賞を受賞し、2冠に輝いた。同作はウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ製作の「ズートピア2」やピクサー・アニメーション・スタジオ製作の「星つなぎのエリオ」といったハリウッドのアニメ作品をはじめ、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」などを抑えてアニメ映画賞を獲得。3月に授賞式が開かれるアカデミー賞での受賞に一歩近づいた。同作に登場するK―POPアイドルグループ、HUNTR/X（ハントリックス）の曲で、韓国系米国人歌手のEJAE（イジェ）、オードリー・ヌナ、レイ・アミが歌った「Golden」は主題歌賞を受賞した。

◇北朝鮮主張の「無人機侵入」 韓国軍・警察合同TFが調査に着手

警察庁国家捜査本部は12日、北朝鮮が主張する韓国無人機の侵入に対し真相を究明する「軍警合同調査タスクフォース（TF）」を構成し、調査に着手したと発表した。TFは安保捜査局長をチーム長とし、警察約20人、軍約10人の計30人規模で構成された。李在明（イ・ジェミョン）大統領は10日、軍と警察の合同捜査チームが主体となって捜査するよう指示していた。

◇韓国総合株価指数 初の4600突破＝終値・取引中の史上最高値更新

12日の韓国株式市場で、総合株価指数（KOSPI）は前営業日比38.47ポイント（0.84％）高の4624.792で取引を終え、9日に記録した史上最高値（4586.32）を更新した。一時4652.54まで上がり、8日に記録した取引時間中としての最高値（4622.32）も更新した。

◇ソウル市バス労組がスト突入へ 地下鉄の運行172回増加

ソウル市は12日、韓国労働組合総連盟（韓国労総）傘下のソウル市バス労働組合が13日から全面ストライキに突入すると予告したことを受け、「非常輸送対策本部」を設置し、関係機関と連携して地下鉄の運行本数を増やすなど代替交通手段の確保に努めると発表した。地下鉄は朝夕のラッシュ時の混雑時間帯を通常よりそれぞれ1時間ずつ延長して運行を79回増やす。終電時間も終着駅到着基準で午前2時まで遅らせ、運行回数を93回増やす。