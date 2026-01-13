グーグルマップ、青瓦台本館・迎賓館・警護室表示で物議【独自】

【NEWSIS】インターネットの一部の地図サービスで、青瓦台（韓国大統領府）の衛星写真がぼかしなどの加工なしにそのまま表示されていることが11日までに分かった。観光客に開放されていた青瓦台は、昨年末から再び大統領府になったが、グーグルやアップルなど海外の地図サービスにはそれが反映されていないとして、青瓦台は韓国国土交通部（省に相当）を通じて目隠し加工などの対応を取る予定だと明らかにした。

青瓦台の関係者はこの日、「グーグルとアップルが運営する地図サービスに、青瓦台の建物の衛星写真や名称が表示されている」というNEWSIS側の指摘に対し「国土交通部を通じて速やかに対応する予定」と説明した。別の青瓦台高官は「国土地理情報院がアップル側に是正を要求中」と述べた。

NEWSISがネイバー、カカオ、グーグル、アップルなどの地図サービスを確認したところ、グーグルマップには青瓦台の本館、迎賓館、警護室の建物部分に名称が表記されていた。アップルの地図は衛星モードで見ると、青瓦台の本館3棟のほか大統領夫妻が住む漢南洞の公邸や国家情報院、国務総理（首相）の公館なども高解像度で拡大して見ることができた。一方、ネイバーとカカオの地図では、衛星モードで見てもこれらの公館は森で覆われるなどの目隠し処理がされていた。

これについて、青瓦台の関係者は「外国の地図サービスは韓国国内にデータセンターがないため、このような形になったとみられる」として、これらの会社側に目隠し処理などの対応を要請する方針を示した。

韓国の国家公館情報基本法は、国家保安施設や軍事施設が含まれる情報の公開を制限している。韓国国土情報公社の保安管理規定第22条には「航空写真（原本を含む）のうち国家保安施設及び軍事施設が含まれる写真は非公開にし、国家保安施設及び軍事施設が削除された地域の写真は公開制限という形で管理し、国家保安施設及び軍事施設が削除されていない写真を発見した場合には保安担当官がこれを回収し、関係法令に従って処理する」と規定されている。

キム・ギョンロク記者